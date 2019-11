GALERII | LÕPUKS! Reidi tee avati liiklusele 

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis esmaspäeval saadetud pressiteates, et Reidi tee näol ei ole tegemist pelgalt ühe uue magistraali rajamisega, vaid linnaruumi arendamisega ja linna avamisega merele. „Nii on rannaalale rajatud promenaad justkui Kadrioru pargi pikendus, kuhu on loodud pargi- ja puhkealad peredele ja jalutajatele vaba aja veetmiseks ning ühtlasi ka jalgratturitele ja tervisesportlastele,“ sõnas meer.