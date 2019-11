Linnatransport selgitab, miks Tallinna bussid sõidavad siltidega Sjakooli, Iismäe, Yismäe  

Kohanimeseaduse järgi peab kohanime kirjapilt, sealhulgas teabelevis, avalikul sildil, viidal, vastama eesti õigekirjareeglitele. Keeleinspektsiooni kaebuse järgi on Tallinna bussidel raskusi Õismäe ja Sõjakooli kirjapildiga. „Avaldaja väitel kuvatakse bussides nr 13 ja 7 ekraanidel peatusenimesid valesti: Sjakooli, Sȇjakooli, Iismäe, Yismäe. Õige on: Sõjakooli ning Õismäe,“ märkis keeleinspektsioon kirjas linnatranspordile. „Palun tagada, et ühistranspordivahendite ekraanidel on peatuste nimed korrektses eesti keeles.“

Tallinna linnatranspordi kommunikatsioonijuhi sõnul ei kasutata reeglina liinidel, mille lõpp- või alguspunkti nimes on õ täht, busse, millel puudub elektrooniline võimekus täht tabloole kirjutada. „Kuna ettevõttel on kokku 529 bussi, millest tipphetkel teenindavad sõitjaid korraga 421 bussi, siis tuleb ette erinevaid olukordi, mille tõttu asendatakse algselt liinile planeeritud buss reservbussiga,“ selgitas Kutti. „Sellised kiiret lahendust nõudvad olukorrad on näiteks ootamatud tehnilised probleemid, avarii liine teenindades või mõni muu ootamatu olukord, mis nõuab kiiret bussi, -juhi või mõlema asendamist samaaegselt, et tagada sõitjate jõudmine soovitud sihtpunkti.“

Stiilinäide Tartust. Foto: Reigo Teervalt

Kutti usub, et kaebuse taga on eelpool kirjeldatud olukord: „Vabandame kõikide sõitjate ees ekslikust kirjapildist tekkinud ebameeldivuste pärast." Probleem kavatsetakse lahendada nõnda, et liine, mille algus- ja lõpp-peatused sisaldavad õ tähte, hakkavad teenindama bussid, mis saavad tähe kirjapildiga hakkama.

„Pikemas perspektiivis see probleem kaob sest Tallinna linnatranspordi AS on planeerinud järgmiste aastate jooksul hankida 350 uut keskkonnasõbralikku ja kaasaegset gaasikütustel töötavat bussi,“ lisas Kutti. Esimene hange on täna loodetavasti lõpusirgel. Uued planeeritud bussid asendavad ligi 70% ettevõtte bussipargist, sealhulgas probleemsete tabloodega bussid, sest järk-järgult vahetatakse välja kõige vanem osa ettevõtte bussipargist.“