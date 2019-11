Endises veduridepoos avatakse konteinerhotell 

„Tallinna Hektori hotellitoad on ehitatud merekonteineritesse, mis hoolimata karmist fassaadist ja varasemast tööst kaubakonteinerina pakuvad ülimat magamismugavust ja kõike, mida ühest hotellitoast oodata võib,“ kirjeldas Hektori asutaja Sten Tikk. Merekonteinerite kasutamine arhitektuuris on aina suuremat populaarsust koguv lahendus. „Aga nii Eestis kui lähiriikides oleme esimesed, kes taolised lahendused hotellindusse toob,“ lisas Tikk.Hotellis on 84 tuba, mis mahutab kuni 168 inimest.

Hektor Konteinerhotell on ühtlasi esimene hotell Balti jaama turu ja Telliskivi loomelinnaku alal. „Vähem kui 10 aastaga mahajäetud tööstusalast Tallinna peamiseks tõmbekeskuseks kujunenud piirkond on oma esimest hotelli oodanud juba mõnda aega. Meil on väga hea meel, et selle tühimiku täidab Hektor oma pöörase ideega,” kommenteeris Balti jaama turu ala arendava Astri Grupi juht Anne Aland.