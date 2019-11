Skandaalide aeg ja Ratase halvad valikud 

Siseminister Mart Helme jahmatas avalikkust, kui teatas intervjuus Soome ajakirjanikele, et Eesti otsib NATO-le alternatiivi ja tegeletakse plaani B ettevalmistamisega. Niipea kui asi ilmsiks tuli, hakkas asjaosaline mõistagi oma sõnu siluma. Ikka need jutud sõnade kontekstist väljavõtmisest. Kuid valel on lühikesed jalad: Soome ajakirjanike salvestised tõestavad, et tõepoolest sellist juttu siseminister rääkis.