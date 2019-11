Tallinlane tekitab nädalas 4,8 kilo prügi 

Ta nentis, et Põhjamaadega võrreldes on arenguruumi, kuid Lõuna-Euroopa riikidele on Eesti kindlasti eeskujuks. „Eelkõige on vaja paradigma muutust inimeste peas, arusaama, et jäätmed, ka naabri jäätmed, on meie kõigi ühine mure. Kui jaksan endale uue teleka osta, jaksan ka vana teleka ringlusse võtmise kinni maksta, kas või kütusekulu näol vana seadme jäätmejaama viimiseks,“ lisas ta.