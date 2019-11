Varajane muusika toob kaamosesse valgust 

Festivali algataja ja korraldaja, varajase muusika stuudio Cantores Vagantes ei kutsu kuulajaid aga vaid minevikuradadele, kuigi kontsertidel hoitakse kinni ajaloolisest esituspraktikast ja mängitakse ajastu pillidel. „Sügavam siht on tuua praegusesse aega valgust ja värskust, jagades parimat, mis maailmal meile on pakkuda. Selleks on esitajateringi palutud nii Euroopa vägevad kui ka siinsed säravad muusikud,“ ütleb Utt.