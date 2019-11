Pärnu Vaprus pole meistriliiga unistust maha matnud 

Kuigi hooaja kõige tähtsam mäng on veel ees, võib Palatu sõnul juba praegu öelda, et Kalev Pajula ja Taavi Midenbriti juhendatav Vaprus on teinud hea hooaja. „Meeskond arenes edasi, treenerid arenesid koos meeskonnaga edasi. Meil on ainult pärnakatest koostatud meeskond ja ka treenerite tiimis on pärnakad. See kõik on positiivne,“ leiab Palatu.