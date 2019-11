Naabrite akendesse kiigates 

Kas arvasite, et Kaido ja Maria elavad täiesti Harju keskmist elu, küpsetavad pühapäeval pannkooke ja vaatavad „Pealtnägijat“? Kas olete juba ammu tahtnud teada saada, millega tegeleb naabrionu Heino, kui ta päevade kaupa kodust välja ei tule? Spoiler alert – ega ilmselt ei taha küll!

Kõigepealt olen jõudnud järeldusele, et minu virsikuvärvi seinad on kõige kenamad. Näiteks ühel mu naabril on helesinise varjundiga seinad.

Lambivalgel tekib tunne, nagu viibiksid terve õhtu kaubanduskeskuse sinise narkovalgustusega peldikus. No ja valged seinad on lihtsalt igavad! Kamoon, kui sul on võimalik värvida oma seinad mis iganes tooni, ning su kujutlusvõime jääb munakoore ja magnoolia vahele pidama, siis ilmselt lapsena sind piisavalt ei armastatud. Isegi must oleks parem.

Onu Heino aga on tõesti super veider. Üks tuba paistab tal olevat põrandast laeni täis pehmeid mänguasju. Teises toas aga on lae all mudellennukid. Ma ei imestaks, kui tuleks välja, et tal on ühes toas mudelraudtee, mida ta aastate jooksul tükkhaaval kokku on pannud. Rod Stewartil ju oli selline, nagu hiljuti välja tuli. Mõtle, lahed metsiku rokivennaga voodisse, vahuvein voolab viieni hommikul, ja järgmisel hommikul kutsub ta su oma mudelrongiga mängima nagu viieaastane vennapoeg...

Kaidole ja Mariale peaksin aga ilmselt kirja jätma, et nende kardin on suht läbipaistev. Ja kuna nad ilmselgelt oma keha ei häbene, siis võin neile soovitada uut sotsiaalmeedia lehte sellistele avameelsetele paaridele, kellele meeldib diivaneid ja koogilaudu ka mittesihtotstarbeliselt kasutada.