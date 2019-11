Sjakooli, Iismäe, Yismäe: Tallinna linnabussid eksivad kohanimedega 

Kaebuse järgi käib jutt kahest bussiliinist. „Avaldaja väitel kuvatakse bussides nr 13 ja 7 ekraanidel peatusenimesid valesti: Sjakooli, Sȇjakooli, Iismäe, Yismäe. Õige on: Sõjakooli ning Õismäe,“ märgib keeleinspektsioon kirjas linnatranspordile. „Palun tagada, et ühistranspordivahenditeekraanidel on peatuste nimed korrektses eesti keeles.“