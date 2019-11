Tiina Lokk: Eesti filmisõbrad on oma kiiksudega nagu iga filmipublik maailmas 

Juba dokumentaalfilmid on erakordselt põnevad. „Kuritöö on kõnelda puudest“ annab ettekujutuse, mil moel õitsva filmikultuuriga Sudaan kujunes riigiks, kus tehakse filme harva ja isegi kinod võib kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Miks? Minge ja vaadake! „Iraagi odüsseia“ on fantastiline film, kus vägagi omapärasel moel avatakse see taustsüsteem, kuidas erakordselt kultuursest ja moodsast riigist sai see, mis ta praegu on – teflonpanniks pommitatud maa. „Salajane haigla“ on aga lugu pommirahe kiuste Damaskuse idaosas tegutsevast maa-alusest haiglast.



Kui filmiteadlik on Eesti kinopublik?

Eesti filmipublik on oma veidruste ja kiiksudega nagu iga filmipublik maailmas. Mis ei meeldi siin, võib tuua kohale masse mujal. Mis ei toimi mujal, müüakse siin kohe välja. Publiku maitse jälgimine ja analüüsimine on huvitav ja adrenaliini tekitav protsess. Mõnikord on see kindla peale minek ja igati loogiline, mõnikord üllatab aga publik sellega, et ei taha näha seda, mille peale me ise oleme panustanud.

Publik armastab head filmi – see ongi ühe filmi müümise saladus. See film võib olla ka väga aeglane ning mitte kõige kergema sisuga, aga kindlasti ei tohi see olla ebaprofessionaalselt, loogilise ülesehituseta tehtud. Meie ülesanne on suunata publiku tähelepanu pigem pisematele filmidele, mis suure hulga sees kipuvad ära kaduma, ning uskuge, see on hea ja soe tunne, kui saal täitub inimestest, kelle silmis on pärast seanssi rahulolu: nad nägid midagi sellist, mida nad soovituseta poleks võib-olla vaatama sattunud.