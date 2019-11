PÖFF – kas ikka iseenesestmõistetavus? 

Festivali maailma- ja rahvusvaheliste esilinastuste arv on tõesti üksjagu uskumatu. Aga tavalise filmisõbra jaoks muudab festivali mõnes mõttes eriliseks ikkagi selle stabiilsus. See toimub igal aastal samal ajal, aasta kõige pimedamal ajal, värskendab meeli ja annab uusi vaateid elule.

Peaks siis tõesti kuskilt rahakraanid kinni minema või korraldajate jaks lõppema ... ja ongi kõik. Viimase aja näited on tänavu ära jäänud üritused Pärnus, nii Augustiunetus kui ka Weekend. Kuigi Õllesummeri puhul oleks veider rääkida kultuuriüritusest, oli ka õllepidu aastast aastasse eestlaste elu üheks osaks, traditsiooniliseks ürituseks. Kuni seda enam tänavu ei toimunud. Tasub pöialt hoida, et PÖFF-i kohta saab kasutada klišeelikku, aga tabavat hüüatust: ta oli, on ja jääb!