Big Bang murrab müüte: ka lastel on nüüd oma festival 

Festivali ajakava on üles ehitatud nii, et oleks võimalik osa saada paljudest ettevõtmistest. Muusika keskel võib veeta kas või terve päeva, sest paljud kontserdid on lühikesed, kuni pooletunnised. Kultuurikatla vahetänaval on mõlemal päeval ka tasuta kontserdid ning esinemiste vahel saab Katelde saalis katsetada ja uurida põnevaid muusikainstallatsioone.