Vana ea märgid 

Kui tõsiselt järele mõelda, on vanaks jäämise märk hoopis see, et kuigi talv läheneb, ei eruta mind enam saabuvad peod, sädelevad kleidid ja tugevam huulepulk, mis juulikuises rannas natuke liiast oleks, aga pimedasse vanalinna keldribaari ideaalselt sobib. Ei, seekord teeb mu tuju hoopis elavamaks ... talvetoit! Ja kudumine.

Eelmisel nädalal saime sõbrantsidega kokteilibaari asemel kokku minu pool, kus tegime koos soolaseid ja magusaid pirukaid ning kodust glögi. Kuni pirukad küpsesid, istusime diivanil ja kudusime endale just sellist värvi salli, nagu ise tahtsime (järgmiseks võtan ette labakindad, kuid pean enne empsi vanadest ajakirjadest selle õige mustri leidma!). Istusime pidžaamades diivanil, rahvusliku mustriga villased sokid jalas, ning nentisime, et kui me nüüd rahvalaule laulma hakkaksime, oleks pilt täiuslik. Lähiajal plaanime korraldada jõulueelse piparkoogivõistluse.

Vana olla on lahe. Käitu kuidas tahad, ütle mida iganes – ning teised kiidavad sind ainult takka, sest nüüd oled ju elukogenud.