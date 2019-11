Tallinna korterite hind kerkis ajaloo kõrgeimale tasemele 

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul Tallinna korterite hinnad tulevikus odavamaks pigem ei lähe. „Üürimine on enamus inimeste jaoks pigem ajutine lahendus, eriti arvestades, et üürimine ja ostmine maksab praegu kuus sama palju. Ka korter on pensionisammas ja ma ei soovita pensionieas ses osas küll kellelgi riigi peale liigselt lootma jääda,“ ütles Vahter.