Meie igapäevased kommertspühad 

Viimane neist oli halloween, mis paaril viimasel aastal on väga jõuliselt ka Eestis poodidesse jõudnud. Tulemus: lastel on vaja kõrvitsalaternaid, kostüüme ja muud temaatilist kaupa, spetsiifilistest maiustustest rääkimata. Ja ega täiskasvanudki taha sellest lõbust ilma jääda. Kuidas sa siis jätad halloween’i ajal oma kallitele midagi head ostmata.

Nüüd on tulekul mardipäev, isadepäev ja kadripäev. Need kõik on ju toredad, ja seejuures justkui mittekommertslikud pühad. Aga siiski: üks magusafirma pani kokku spetsiaalse kommipaki nii halloween’iks kui ka mardipäevaks. Nii lõi ta kaks kärbest ühe hoobiga: ennetas võimalikku kriitikat ja lõikas kasu n-ö rahvakalendri päevadest. Ka hingedepäevast on juba keegi äri teinud, kui mõelda tänavu välja ilmunud küünlakulleritele.