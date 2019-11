Karu lahkub ehk Kümneid väravaid löönud Tarmo Neemelo paljastab väravalöömise saladuse 

On 2005. aasta hilissügis, kohtuvad TVMK ja Flora. Vineeri- ja mööblikombinaadi meeskonna staar Tarmo Neemelo lööb oma hooaja 40. värava ja ühtlasi tähendab 1:0 võit koduse meistritiitlini jõudmist. See värav on noore mehe karjääris märgiline. Nagu öeldakse ... edasine on juba ajalugu.

Neemelo kontos on praegu 448 meistriliiga mängu ja muljetavaldavad 195 väravat.

Karjääri lõpetamine Paide meeskonnas (2018–2019) oli Karule sümboolne, sest ta on ka sealt pärit. Foto: Erki Parnaku

37-aastane vanameister tunnistab, et lahkumise üle mõtiskles ta sel aastal ka paar korda varem. „Kui kõik kohad kehal valutavad, siis on raske täiel rinnal jalgpalli mängimist nautida. Hommikul läheb pärast ärkamist 20 minutit aega, et saaks normaalselt end liigutama hakata. Tahte pealt oleks ma ju veelgi mänginud, aga keha andis märku, et nüüd on õige aeg lõpetada,“ nendib Neemelo.

Kus ja millal mängis ta aga oma karjääri parimat jalgpalli? Neemelo pakub välja kaks perioodi. Esmalt aastad 2005–2010: TVMK-st siirdus ta toona Rootsi tippklubisse Helsingborgs, kus paraku jäi läbimurre tulemata. Veel mängis ta sel perioodil Rootsi klubis GIF Sundsvall, Soome tiimis MyPa ja Belgia klubis SV Zulte-Waregem. „Välisliigades mängimine ei olnud mul küll isiklikus plaanis väga edukas, aga ma arvan, et sealkandis mängisin head jalgpalli,“ pakub Neemelo. Naasnud Eestisse, liitus ta Levadiaga ja seejärel mängis seitse aastat Nõmme Kaljus.

Seitse aastat Nõmme Kaljus (2011–2017) olid Tarmo Neemelo sõnul positiivsed: meeskonnas oli hea õhkkond ja eurosarjades oldi edukad. Foto: LAURA OKS

Just Kalju perioodi peab ta ka ise väga oluliseks. Eriliselt uhke on ta Kalju edukate eurohooaegade üle. „Viiel aastal läksime edasi järgmisse ringi ja mõnel aastal sealt veel edasi. See periood suvel, kus on euromängud, on eredalt meelde jäänud,“ leiab ründaja. Õhkkonna poolest on tal enda sõnul head mälestused nii TVMK-st, Levadiast, Kaljust kui nüüd ka Paidest. „Paides on väga sõbralik ja positiivne õhkkond. Kalju ja Paide aeg ongi suhteliselt sarnased,“ leiab ta.