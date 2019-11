Millest pärnakad unistavad? BMX-krossirajast, istepinkidest ja tarkadest prügikastidest 

Varasemate kaasavate eelarvete abil on Pärnusse loodud Raba ekstreemspordikeskus, pumptrack’i-rada ja Pärnu jõe tervisepark. Praeguseks on juba laekunud hulk ideid.

Nii näiteks leiab Meelis Kiviselg, et Ringi 1 vastas olev taksopeatus tuleks asendada bussijaama reisijaid toovate autode peatumisalaga. Bussijaama mõistlikus läheduses on päevasel ajal reisijate toomiseks tihtipeale võimatu peatuda, sest nii Ringi, Malmö kui ka Aia tänava äärsed parkimiskohad on parkivaid autosid täis, leiab Kiviselg.

Linlane Gennadi Ennok sooviks aga, et tänavatel oleks rohkem pinke. „Need pingid võiksid olla sellised, nagu on Jaansoni raja ääres – lihtsad, tugevad ja kindlasti seljatoeta, sest seljatugedel noored istuvad ja on jalgupidi istmetel,“ leiab ta.

Alar Tamm pakub välja, et Rohu ja Lina tänava piirkonda tuleks sisse seada valgustatud mänguväljak. Toomas Pressi hinnangul võiks Port Artur 2 ja jõe vahelisele alale rajada avalikuks kasutamiseks mõeldud BMX-krossiraja.

Kalev Kaljuste sooviks ujumiskoha loomist Ülejõe linnaossa. „Kuna piirkonnas on välja kujunemas virgestus- ja puhkeala (pumptrack), plaanis on minu teada veel rajada mänguväljak, võiks seal asuda ka linnaosa ujumiskoht,“ kirjutab ta.

Ott Artel pakub välja, et avalikku ruumi võiks paigaldada nn targad prügikastid. „Need tagavad linnale odavama prügimajanduse, pikema tühjendusvälba, vähem lenduvat prügi ja vähem kulutusi tööjõule, kütusele,“ tutvustab ta.



--------------

Mis on kaasav eelarve?

Kaasava eelarve kaudu viiakse ellu kodanikele huvi pakkuvaid avalikes huvides kasutatavaid investeeringuid. Arvesse ei võeta ettepanekuid, mida teevad linnavalitsuse hallatavad asutused, linna enamusosalusega äriühingud ja linna asutatud sihtasutused. Kaasavast eelarvest ei toetata ürituste korraldamist.

Kaasava eelarve kasutamise kohta ettepaneku tegemiseks tuleb minna Pärnu kodulehele www.parnu.ee ja siseneda veebikeskkonda Volis.