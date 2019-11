Soodusmüük on endiselt võlusõna  

Meil on aga tööl kord aastas sisustuskaupade ale. Nimelt on meil üks luksuskaupu müüv klient, kes mõnikord arveid tasuda ei jõua ning selle asemel meile laost kaupa annab. Meie boss müüb need siis töötajatele maha ja annetab raha heategevuseks.

Kuna soodusmüügi kultuur hakkab Eestis vaikselt vaibuma, siis olin juba ära unustanud, kuidas sellised üritused inimestes halvima välja toovad. Ale tõttu on nüüdseks nimelt kaks töötajat vallandatud ja kaks uurimise all. Mis siis juhtus?

Müük viidi läbi asutuse kohvikus. Mari ja Mati sattusid ühe roosa karvase vaiba pärast sellisesse löömingusse, et Mari väljus sellest sinise silmaga. Aga roosa vaibaga! Muidugi toimus teisigi kähmlusi. Bossid aga sosistasid müügi korraldajale kõrva, et osa esemeid tuleb nende jaoks kõrvale panna. Müügi korraldaja sai aru, et need tuleb tal läbi tagaukse hoovi smugeldada ja siis veoauto kastist bossi autosse hiilida. Põhimõtteliselt tahtsid nad varastada heategevuseks mõeldud raha. Nüüd hakkan kindlasti sagedamini aledel käima, sest pulli saab täie raha eest!