FOTOD | Tallinna selle aasta jõulukuusk jõudis Raekoja platsile 

Neljapäeva hommikul kell 8 alustati puu langetamisega ja juba pärastlõunal oli puu vanalinnas püsti.

Kesklinna vanem Vladimir Svet sõnas, et juba teist korda puu linnast leidmie on olnud kokkusattumus. „Puu otsimine algab suve lõpus või septembris ja tegelikult otsime puud linnast kuni 150 kilomeetri raadiuses. Sellist vahemaad saame me logistiliselt endale lubada, kuskilt Lätist puu toomine oleks meie jaoks liiga kulukas," kommenteeris ta.

Puu valimisel võetakse arvesse selle kõrgust, mis peab jääma vahemikku 13–17 meetrit. „Puu võiks iga nurga alt sama roheline ka olla või lihtsamalt öeldes, puu võiks ikka ilus olla,“ lisas Svet.

Miks mitte võtta puu metsast? Linnas on rohelust niigi vähem. „Eks seal on jälle logistilised takistused. Puu maha võtmiseks on vaja suurt ja rasket kraanat ja ära viimiseks ka suuremat rekat,“ selgitas ta ja lisas, et metsas võib nende masinate jaoks olla liiga vähe ruumi ja liiga pehme pinnas. „Sellel aastal oli ka Viimsis üks puu, mis oleks väga hästi sobinud, aga kuna seal kõrval oli metsatukk, siis ei oleks me saanud seda puud ohutult maha võtta,“ lisas Svet.

Svet selgitas, et puu välja valimine ja maha võtmine käib kohalike elanikega koostöös. Kui kellelgi on linna tingimustele vastav kuusk, mis vajab maha võtmist, siis võib linn seda teha. „See peabki koostöö olema, sest kuused tulevad sageli eramaalt ja linna ei saa kedagi kohustada selleks, et ta oma puu lubaks maha võtta. Sageli pöörduvad inimesed ise linna poole, kui puu on juba liiga suur. Selle aasta puu kasvas näiteks kortermajade hoovis keset mänguväljakut. Kui ta väiksemana oli seal väga kena, siis nüüd kartsid elanikud, et see võib tugevama tuulega kaldu vajuda ja ohtlikuks muutuda,“ sõnas Svet. Selle aasta puu kaalub 2 tonni ja 100 kilo, mis on Sveti sõnul juba potentsiaalselt ohtlik puu.