LÄBU LÄBI! Tallinna linnavalitsus kiitis heaks alkoholimüügi piirangud meelelahutusasutustes

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on piirangu kehtestamine tingitud vajadusest parandada linna avalikku korda, heakorda ja rahva tervist, vahendab Raepress.

Määruse eelnõu järgi on järgmise aasta 1. juunist keelatud alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks argipäevadele eelnevatel öödel ajavahemikul kella 02.00-st kuni 06.00-ni ning laupäevale ja pühapäevale eelnevatel öödel kella 03.00-st kuni 07.00-ni. Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

Piirang ei kehti rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama hoonetes ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas, majutusettevõtte fuajees asuvas müügikohas ja majutusruumides ning hasartmänguseaduse alusel Tallinna Linnavalitsuselt tegutsemiseks nõusoleku saanud mängukohas asuvas müügikohas.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et meelelahutusasutust pidavad ettevõtjad ei ole võtnud omaks ega mõistnud, et nad vastutavad ka selle eest, mis toimub nende tegevuskohast väljas – tänaval. Levinud on suhtumine, et tänaval toimuva eest vastutavad politsei ja kohalik omavalitsus.

Seletuskirjas lisatakse, et alkoholimüügi lõpetamine meelelahutusasutustes tööpäevadele eelnevatel öödel kella 02.00-st ja puhkepäevadele eelnevatel öödel kella 03.00-st võimaldab inimestel piisavalt kaua meelelahutusasutuses lõõgastuda. "Mõistlikud alkoholitarbijad on selleks kellaajaks alkoholi tarbimise juba lõpetanud ning vähem mõistlike tervisele ja käitumisele tuleb sunniviisiline alkoholi tarbimise lõpp kasuks."

Lisaks leitakse seletuskirjas, et kogukonna huvides on tagada avalik kord ja heakord, öörahu, avalikus kohas viibivate isikute turvalisus, õigusrikkumiste kasvu peatamine või langemine, rahva tervise parandamine, noorte käitumise ja suhtumise muutmine. "Tallinna kui terviku huvides on väärtustada elukeskkonda ja inimesi, tasakaalustada erinevad huvid (ettevõtjad vs. elanikud) ja kaitsta Tallinna linna kui turismisihtkoha mainet."