JÕULUD LÄHENEVAD: Tallinnas viiakse kuusk juba sellel nädalal Raekoja platsile Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 10:11

GALERII

Jõuluturg Tallinnas Foto: Robin Roots

Sel nädalal püstitatakse Tallinna Raekoja platsile jõulukuusk. Linnavalitsus teatats, et ka tänavune kuusk on sirgunud kõrgeks just pealinnas.