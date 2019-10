Aljona Suržikova: andekaid venekeelseid Eesti elanikke ühendab suur armastus Eesti vastu 

„Neil on selline elustiil, et töö võtab enamiku nende ajast. Paljudel neist on Valgetähe orden, kõik nad armastavad Eestit ja on oma eriala suured fännid. Nad ka reisivad palju, nii Eestis kui ka väljaspool Eestit,“ toob Suržikova välja Eestis elavate venekeelsete ühiskonna- ja kultuuritegelaste ühised jooned.

Aleksandr Ivaškevitš Venemaal Jaroslavlis. Foto: Erakogu

Narva Bazari korraldaja Valeria Lavrova ja operaator Ivan Panasjuk Narva Veneetsias. Foto: Erakogu

Osa neist on ka eestlastele tuntud tegelased. Kas nende kohta saab teada midagi, mida varem ei teadnud? Suržikova lubab, et kohe päris kindlasti. Võib-olla isegi liiga palju, lisab ta. Aga samas teab ta neist kõigist nüüd palju rohkem, kui ekraanile jõuab. „Ma lähen inimesele väga lähedale ja minu töö ongi selline protsess, et peab oskama inimesi analüüsida. Mulle väga meeldis Elina Nechayeva elustiil, et elus peab olema positiivne. Ta annab muusikas endast kõik ja see on ka energia. Ma arvan, et filmgi on suure energia edasiandmine ehk kõik me ju teame, et kui anname edasi midagi head, siis see tuleb ka tagasi,“ tutvustab Suržikova enda kui filmitegija rolli.



Vaimustus Turovskist