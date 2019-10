Tartu parkimismaja arhitektuurivõistluse võitis „Turuplats“  

Žürii hinnangul kasutati selles töös kõige tabavamalt ära parkimismaja otstarbe ja linnaruumilise paiknemise võimalusi. Tugevusena nimetati sedagi, et hoone esimene korrus on kogu ulatuses kavandatud kaubandus-teeninduspindadena, sealhulgas on avatud turuplats hoone Raekoja platsi poolses osas.