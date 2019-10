Ott Tänak – Eesti nägu maailmas 

Väikerahvale nagu eestlased lähevad suured spordisaavutused mõistagi rohkem korda kui suurrahvastele. Need näitavad, et ka meie oleme tegijad, võime olla paremad neist, kes väelt ja võimult suuremad. Eriti äge, kui eestlane on kõige kõrgemas mängus maailmas väga jälgitaval alal, nagu autoralli kahtlemata on. Tänakut teavad ühtaegu nii prantslased kui ka soomlased ning tänu autotootjatele pole ta ilmselt tundmatu tegelane isegi Jaapanis ega Lõuna-Koreas.

Mis on Ott Tänaku edu saladus? Selle üle arutlevad ilmselt asjatundjad nüüd terve sügise ja talve. Mõistagi tahtejõud, töökus, tarkus, praeguseks ka kogemused. Aga ilmselt üheks märksõnaks on seegi, et Tänak tunneb ilmselt ralliautot paremini kui ta kolleegid. 2009. aasta oktoobris, tollal veel 21-aastast Tänakut intervjueerides rääkis ta oma tööst MM-Motorspordis: „Hooldame autosid. Tööd on palju. Ehitame uusi autosid, hooldame neid ja valmistame võistlusteks ette. Tööpuudust praegu ei ole.“