Tööl juhtub nii mõndagi 

Mu vend lasti aga hiljuti lahti ja on nüüd otsaga välja jõudnud ühte postisorteerimisasutusse. Üheks ta tööks on pakkide veoautosse laadimine. Paarimees on tal suur, paks ja laisk – mitte et need kolm asja omavahel kuidagi seotud oleks – Tõnissoni laadi poiss. Ta ei räägi suurt midagi, aga kaob sageli mõneks ajaks kuhugi ära, et singivõileiba nosida.