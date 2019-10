Arvamus Poliitika – labasem kui eales varem Kristjan Roos , täna, 17:20 Jaga: M

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (EKRE) teatas esmaspäeval riigikogus, et sotsiaalmeedias räusanud Jakko Väli pole tema nõunik olnud. Kolmapäeval selgus aga, et Väliga oli tööleping sõlmitud 18. oktoobril ja see tühistati Väli palvel päev hiljem. Riigikogu ees valetanud minister teatas kolmapäeval, et astub tagasi. Foto: Tiit Tamme

Üha lihtsakoelisemad sõnumid, pidev üksteisele vastandumine ja selle kaudu ühiskonna lõhestamine ning valijate aina madalamatele instinktidele mängimine – need on tendentsid, mis on hakanud Eesti poliitilises debatis üha rohkem juuri alla võtma.