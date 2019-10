Millest ma räägin? Lugesin nimelt, et USA audiitorfirmas Ernst & Young koolitati naistöötajaid, kuidas tööl hakkama saada. Muidugi otsustas üks töötaja nalja pärast seda infot heldelt kogu internetiga jagada.

Nüüd teavad kõik, et meestega ei tohi näost näkku rääkida, sest nad kardavad seda. Ilmselt assotsieerub naisega millestki tõsisest rääkimine meeste jaoks selle hetkega nende koduses elus, kui nende kallim teatab: „Kallis, me peame rääkima!“ No muidugi lähevad neil peod higiseks ja pulss taevasse. Pole ju midagi hullemat!