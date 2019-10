Tuulikki Bartosik: akordion oma lõõtsaga on nagu ekstra kopsud 

Kas uuel plaadil „Torm veeklaasis“ olevad lood on kui igaüks eraldi lugu või moodustavad need kokku ühe tervikliku loo? Tuulikki sõnul räägib tema kirjutatud muusika alati tema enda lugu inimesena ja muusikuna.

„Iga inimene siin maailmas on unikaalne olend koos oma ajaloo ja geneetilise koodiga, seetõttu on igasugune muusika, mida mängin ja loon, mõjutatud meie esivanemate mõtlemisest ja eneseväljendamisest muusikas. Kanname endas esivanemate unistusi, nii häid kui ka halbu mõtteid, nad on meile jätnud selle vaimse pärandi, mida saame jätkata ühel või teisel moel,“ mõtiskleb ta. Ja lisab, et mingil määral räägib „Torm veeklaasis“ ka eestlaste lugu, eriti nende, kes on olude sunnil omal ajal Eestist lahkuma pidanud. Nii sündis süit „Purjetades vabadusse“ inspireerituna esimese Eesti põgenikepaadi Erma merereisist Ameerikasse.

Plaadi viimane lugu „Oh sõbra“ on aga kirjutatud Võrumaa luuletaja Artur Adsoni võrukeelsele tekstile ning räägib samuti kodumaaigatsusest. „Tabasin end ühel hetkel mõtlemast nendele eestlastele, kes enne taasiseseisvumist enam koju tagasi ei saanudki. Eriti palju olen mõelnud Artur Adsonile, kes Stockholmis arhivaarina elades pidevalt merele vaadates kodumaale igatses, aga tagasipöördumine õnnestus tal alles postuumselt paari aasta eest. Mida ta mõtles ja tundis võõral maal võõra rahva keskel endiselt võru keeles luuletades, seda võime ainult arvata,“ ütleb Tuulikki.

„Selle albumi lugu on ehe näide sellest, kui suur Eesti tegelikult on ja kuidas me oleme aastate jooksul suutnud säilitada oma kultuuri ja keele, kasutades osavalt ära mujal õpitud oskusi ja teadmisi. Minu jaoks ei piirdu Eesti ainult geograafiliste piiridega, terve maailm Soomest Austraalia ja Jaapanini on eestlasi täis. Me oleme väga elujõuline rahvas ning ma arvan, et meie kultuur ja keel püsivad globaliseerumisest ja maailma üha kiiremini pöörlemisest sõltumata. Usun, et minu lugu jõuab ükskord ka paiksemalt Võrumaale tagasi nii praktilises vormis kui ka muusika kaudu,“ arutleb Tuulikki, kelle enda Võrumaa vanavanemad oli suured Teppo lõõtsa fännid ning mõlemas suguvõsas on mängitud muude pillide kõrval ka akordioni.

Just Võrumaa on ka Tuulikki enda üks suuremaid inspiratsiooniallikaid. „Mina tunnetan rahu ja inimeseks olemise kergust Võrumaal elades ja olles. Seal tunnen, et loomise vägi pressib ennast igalt poolt läbi ja olen loodusega nagu üks. Looduse helid voogavad minust läbi ja saavad muusikaks. Selle kontaktita ei suudaks ma ilmselt üldse muusikat teha. Mäletan seda tunnet juba varasest lapsepõlvest. Veetsin palju aega looduses ning see oli minu jaoks normaalne keskkond,“ ütleb ta.

„Täiskasvanuna on elu viinud mind suurlinnadesse, aga ma ei suudaks neis kunagi pikalt vastu pidada teadmiseta, et Võrumaa loodus koos oma paksude metsade ja sügavate järvedega ootab mind samamoodi puutumatult nagu aastaid tagasi,“ ütleb ta ning lisab, et tegelikult on loodus tema jaoks lõputu inspiratsiooniallikas. Viimasel plaadil on ta seekord kasutanud juba aastaid Põlvamaal resideeriva helikunstniku John Grzinichi salvestatud loodushelisid Emajõe Suursoo maastikukaitsealal.

Mis on muusiku sõnum?

Tuulikki Bartosiki sõnul filtreerib iga inimene muusikat oma kõrvade ja südame kaudu. Seepärast saab ta muusikuna ainult pakkuda oma arusaama muusikast, mida loob. Teisalt soovib ta, et inimesed võiksid teda kuulates olla hetkes ja tunnetada loodust meie ümber, olla kontaktis oma juurtega ning pidada sellest kõigest lugu.