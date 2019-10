Protos mööda relssi sõites saab liuelda ruumi lae all 100-meetrisel teel  

Loomulikult oli avastustehase loomise juures suur roll ka selle asukohal Noblessneri valukojas. Kunagises Noblessneri laevatehase hoones valmis aastatel 1913–1917 kokku kaksteist allveelaeva. „Protos on taasloodud salajane tehas, kus külastajad saavad allveelaeva ja teisi selle aja leiutisi virtuaalreaalsuse abil avastada ja ise proovida,“ tutvustab Sarapuu.

Virtuaalreaalsuse kaudu tutvustatakse avastustehases ajalugu muutnud leiutisi ning iga eksponaadi juurde kuulub selle ajaloo tutvustus. Käed-külge-eksponaadid annavad võimaluse mõista füüsikalisi nähtusi ning koolis õpitut sel moel paremini kinnistada.

„Virtuaalreaalsuse võlu on selles, et see loob võimaluse kogeda olukordi ja külastada paiku, mis muidu jäävad kättesaamatuks,“ selgitab ta. Näiteks saab Protos peale õhujalgratta, kuumaõhupalli ja auruveduri juhtimise võtta ette jalutuskäigu maailma südamesse. „Kõik virtuaalreaalsuse elamused on Proto avastustehase jaoks Hollandis loodud. Seega on lisaks Proto unikaalsele leiutiste maailmale avastustehases olev virtuaalreaalsuse sisu ainult Eestis kogetav,“ lisab keskuse juht.

Millisest eksponaadist võiks aga kujuneda publikumagnet? Sarapuu sõnul on keskuses ligi 30 eksponaati, mis pakuvad erinevaid elamusi. „Arvan, et Protosse sisenedes jääb esimesena silma elusuuruses kuumaõhupall. Ühe maailma vanima õhusõiduki gondlisse astudes tuleb pähe panna virtuaalreaalsuse prillid ja nii õhus lennates oma täpsus proovile panna,“ vastab avastustehase juht.

Elamuseksponaatidest on üks silmapaistvamaid kindlasti protoroller. „Tegu on avastustehase lakke paigaldatud relsiga, kuhu inimene rakmetega kinnitatakse. Mööda relssi alla sõites saab 100-meetrisel teel liuelda üle kogu avastustehase ruumi ja eksponaatide,“ lisab Sarapuu.

Proto eestvedajate sõnul pole uus keskus mõeldud ainuüksi meelelahutuseks, vaid selle peamine ülesanne on populariseerida teadust.

„Reaalaineid peetakse sageli keeruliseks, kuid oleme kindlad, et kombineerides õppimist uute tehnoloogiate ja lähenemistega, saab paremini füüsikalisi ja keemilisi nähtusi noortele seletada. Ise proovimine ja katsetamine on ka üks parimaid viise koolis õpitut kinnistada või meelde tuletada,“ märgib Sarapuu. Tema ja ta kolleegid loodavad, et Proto innustab nii mõndagi noort või täiskasvanut avastama teadust ja jätkama oma teekonda teaduse suunal.



Saab ettekujutuse allveelaevade ehitamisest

Noblessneri sadamalinnakus alustas 1912. aastal tööd Tsaari-Venemaa tähtsaim allveelaevade tehas. Nüüd seal avatava Proto avastustehase külastaja viiakse tagasi 19. sajandi lõppu ja 20. sajandi algusse, mil usk leiutamisse ja leiutistesse oli haripunktis.

„Külastajad peaksid Protos viibides tundma, et on sattunud salajasse tehasesse, kus saavad ise leiutajaks kehastuda. Lisaks teiste selle ajastu leiutiste proovimisele on näiteks võimalik allveelaeva eksponaadis vee all sõitmist kogeda,“ märgib keskuse tegevjuht Ott Sarapuu.