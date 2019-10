Kuidas sünnivad lumehelbekesed? 

Ühest küljest on need ideed kantud soovist toetada, kaitsta ja aidata lapsi. Teisalt tekib paratamatult küsimus, kas ei taheta nii lapsi liigselt vati sees hoida. Sest nii ehk naa on lapsed juba hoitud ja hoolitud kordi rohkem kui nende vanemate aegadel.

Ehk on kuskil mindud juba üle piiri, mõeldes kas või sellele, kuidas koolisüsteemis on lapse tegemata koolitööde eest vastutus hiilivalt liikunud vanematele või koolilapsi viiakse ja tuuakse kooli-trenni autoga. Lapse vastutus on ühiskonna ja vanemate poolt viidud mitmelgi pool üsna nulli lähedale ja see kõik on väga soodus keskkond lumehelbekeste sünniks.