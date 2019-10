Ansambel Juhan uue kavaga Kumus 

Armastatud poeedi-klassiku Juhan Liivi luule siirus, sügavus ja erakordne üldistusjõud on puudutanud paljude eestlaste hinge. Kitarrist Jaak Sooäär avastas Liivi tundeküllase maailma juba koolipäevil ning taasavastas selle võlu poeedi 100. sünniaastapäeva eel. See inspireeris teda ka muusikat looma. „Paljud Juhan Liivi luuletused on justkui eile kirjutatud ning sobivad tänast Eesti eluolu iseloomustama,“ ütleb Sooäär.