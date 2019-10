Eesti vs. Holland saalihokis 

Maailma edetabelis on Eesti praegu 10. ja Holland 23. kohal. Laupäevane kohtumine on Eesti kõige edukama saalihokimängija Rein Kivi viimane koondisemäng. Ta on Eesti koondist esindanud 20 aastat. Rahvusmeeskonnas on ta pidanud 66 kohtumist, visanud 53 väravat ja andnud 27 resultatiivset söötu. Aastatel 2010 ja 2011 sai Kivi SSV meeskonnas Soome meistri tiitli.