Flora võib pühapäeval tiitli kindustada 

Kui Flora peaks pühapäevase kohtumise võitma, on ta kindlustanud klubi ajaloo 12. meistritiitli. Samas on kohtumine ka hõbedat jahtivale Nõmme Kaljule oluline, sest Flora järel on tabeliseis neli vooru enne liiga lõppu pingeline: I Levadial on 71, Kaljul 70 ja Paidel 68 punkti.