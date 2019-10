Mehed ja nende kehad 

„Vaatasin just netist Conor McGregori treeningvideoid ja selgus, et tal on liikumistreener. Üritan nüüd ta harjutusi järele teha! Issand, ahvidel peab ikka raske elu olema, mul kõik kohad valutavad!“ Õhtusööki otsustas ta süüa lootoseasendil vaibal istudes, sest see pidavat ka millekski hea olema.

Meestel on oma kehaga veider suhe. Kui tavaliselt halavad naised, et on juurde võtnud, siis nüüd on hakanud mehed nende teatepulka üle võtma. Kui palju investeerivad mehed iga kuu oma treenimisplaanidesse, kulutavad raha rataste, suuskade ja spordiriiete peale? No muidugi on vormis mehed kenad. Aga parem siiski 400 eurot rohkem pangaarvel ja väike dad bod.

Rääkisin sellest vahejuhtumist ka sõbrantsidega. Selgus, et ühe sõbrantsi mees kaalub end igal hommikul enne ja pärast tualetis käimist ning teeb kord nädalas kakaproovi. Ta hoiab proove külmikus, et perearstile näidata, kui kerge külmetus on peale tulnud või midagi. Teise mees üritab aga teda salaja tervisliku toidu lainele suunata. Näiteks lisab ta hommikukrõbinatele tšiiaseemneid. Siis teeb ilge rohelise smuuti ja valetab, et see on pirni ja õunaga. Tegelikult on tegu spirulinaga, mis teatavasti koosneb vetikatest.

Huvitav, kas varsti kasvatavad naised õllekõhu, samal ajal kui mehed oma sportlasekehaga Instas uhkustavad?