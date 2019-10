MÄRJAD JA LEHERISUSED TEED: kui kaua saab veel elektritõuksi rentida? 

Tallinnas tõukerattaid rentiv Citybee teatas kolmapäeval, et nende poolt on tõukerataste rentimise hooaeg läbi.

Bolti esindaja Karin Kase sõnul ei hakka nemad veel tõukerattaid liiklusest kokku korjama. „Mingit lõpukuupäeva Bolt tõukerataste rendile ei ole pannud. Rattad on tänavatel nii kaua, kuni kasutajad nendega aktiivselt sõidavad ja kuni ilm lubab. Lumes ilmselt tõukerattaga sõita ei saa. Kui tõukerattad on talvekorterisse kolinud, on inimestel selle asemel kiiresti sihtkohta jõudmiseks võimalus tellida Bolti auto,“ kommenteeris ta.