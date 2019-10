Suur ootus saab peagi läbi: Die Mannschaft jookseb pühapäeval Lilleküla murule 

„Vähemalt Eesti rahvas saab nüüd ka Saksa koondise mängijaid näha. Mis ikka öelda, kaks esimest loosigruppi on niikuinii hästi tugevad. Nüüd on vähemalt ka nimede poolest atraktiivsed vastased.“ Need olid mullu detsembris toonase vutikoondise peatreeneri Martin Reimi sõnad pärast seda, kui olid selgeks saanud Eesti EM-i valikgrupi vastased. Tagantjärele mõeldes on öeldu üksjagu prohvetlik, sest Reimile endale sai peatreenerina saatuslikuks juunikuine 0:8 kaotus Saksamaale Mainzis.

Pärast seda mängu tunnistas Löw, et koondis kaotas liiga palju palle ega olnud tehniliselt piisavalt hea. „Kuigi läksime 1:0 juhtima, ei olnud kordagi tunnet, et mäng on meie kontrolli all. Teisel poolajal võinuks me viia seisu 2:0 peale, aga Holland muutus siis võimsamaks. See ei olnud mäng, mida me oleks tahtnud,“ lisas ta.

Eesootava EM-i Eesti valikmängu eel oli Saksa meedias üks peamisi teemasid, kes seisab Saksa koondise väravas, kas heas vormis Marc-André ter Stegen või koondise kapten Manuel Neuer. Kõik algas sellest, kui septembri lõpus ähvardas Müncheni Bayerni president Uli Hoeneß, et kui Neuer Eesti kohtumises väravas ei ole, siis Bayerni staarid ei pruugi tulevikus enam Saksa koondise eest väljakule joosta. Tõsi, FIFA sanktsioonide kartuses võttis ta ähvarduse hiljem tagasi.

Nädala eest teatas Löw, et Tallinnas on väravas Neuer, ja ter Stegen sai võimaluse kolmapäeval peetud sõprusmängus Argentinaga. „Olen mitu korda rõhutanud, et Manuel Neuer on meie kapten ja seega ka meie number üks mõeldes EM-i finaalturniirile – kui just midagi väga ootamatut ei juhtu,“ selgitas Löw otsust.



Motiveeritud Saksamaa

Lisaks kehvadele tulemustele ning Neueri ja ter Stegeni saagale on Löwi palju kritiseeritud märtsi alguses tehtud otsuse pärast jätta koondisest välja vanameistrid Jérôme Boateng, Mats Hummels ja Thomas Müller. Näiteks Dortmundi Borussia ründaja Marco Reus teatas sel nädalal Saksa meedias, et sooviks väga, et Hummels taasliituks koondisega. „Ta teeks ükskõik millise meeskonna tugevamaks, kahjuks aga pole see minu otsustada,“ kiitis Reus oma meeskonnakaaslast. Löw vastas nendele juttudele: „Ma ei ole tema peale praegu mõelnud. Mõned nädalad tagasi ütlesin, et tahame minna edasi noorte mängijatega. Praegu ei ole ühtegi põhjust ta koondisesse kutsuda.“

Kokkuvõtvalt: Saksamaa tuleb Tallinna mängima väga motiveerituna. Löwil on tarvis tõestada, et ta otsused on olnud õigustatud. Noortel mängumeestel, aga ka näiteks Neueril on vaja näidata, et nende eelistamine on olnud õige valik. Seega ei tule Eesti koondise peatreeneri Karel Voolaidi hoolealustel pühapäeval kerge õhtu.