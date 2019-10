Kogemata vuajeristiks 

Maksin ära ning märkasin, et uks ongi lahti ja tualett kasutamisvalmis. Ust avades leidsin aga eest ühe väga paanikas saksa vanadaami. Oleksin hea meelega ära läinud, aga häda ei andnud kannatada, ja raha olin ju ka juba ära maksnud. „Furchtbar! Du Schlampe! Was für ein Scheiss!“ sain ta sõimuvalangust aru. No näed, kes ütles, et keskkooli saksa keele tundidest midagi kasu pole?