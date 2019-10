Lugejal on mure: postkasti pandud reklaam läheb katki 

„Nüüd on juba mitu korda aga häda selles, et reklaame pole võimalik avada ja lugeda. Kleepsuga on oma vahel kinnitatud reklaamid viisil, et üks katab teise ära. Kleeps on enamasti küll olnud mõnusasti teisaldatav, aga seekord jäin sellega hätta. Tõmbasin reklaami katki. Ei olnud positiivne kogemus,“ kurdab naine.

„Ma tean, et kõigile ei meeldi need reklaamid postkastis, aga minule on see kujunenud omamoodi hobiks. Ja ma tõesti ootan, millal kuulen postiljoni taas väikest pakikest mu postkasti panemas. Kõik reklaamlehed pole huvitavad, aga vanemale inimesele on need väikese meelelahutuse eest. Ja siit ka mu mure, sest katkist reklaamlehte pole tore vaadata. Ma ei tea, kes nende pakkimist korraldab, aga äkki annab ikkagi süsteemi veel arendada, et oleks küll pakk kinni, aga ei rikuks reklaamlehte ära,“ soovis Irja oma muret teiste lugejatega jagada.