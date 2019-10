Heiko Rannula: Pärnu tugevus on see, et ühel päeval päästab üks, teisel teine mängija  

Pärnakad alustasid ühisliiga hooaega pühapäeval kodusaalis, kui 89:64 olid üle Valmiera Glassist. „Esimene võit oli meile enesekindluse mõttes vajalik. Hooajaeelsed mängud läksid suhteliselt üles-alla ja päris valmis me kindlasti veel ei ole,“ räägib Rannula hooaja alguse intervjuus Linnalehele. Peatreeneri sõnul on meeskonda vaja veel tublisti lihvida. Lisaks tuleks hooaja kestel saada mõne mängija näol lisajõudu.



Heiko, kuidas te võõrmängijatega rahul olete?

Lätlane Lauris Blaus on kindla peale minek. Temaga me teadsime, mis me saame. Ta on meie regiooni tuntud mängija ja kunagi pallinud ka Läti koondises. Temaga on rahu majas. Ameeriklased Robert Benjamin Marberry ja Jeremiah Daniel Paige on otse ülikoolist tulnud ning Euroopa korvpall on neile ikka suhteliselt võõras. Neil läheb kohanemisega natuke aega.

Mullust hooaega Ventspilsis alustanud, kuid hooaja keskel Jūrmalasse siirdunud läti keskmängija Lauris Blausi (nr 16) palkamine oli Heiko Rannula sõnul kindla peale minek. Foto: Teet Malsroos

Meil on kahe hooaja vahel kogu esiviisik vahetunud ja muidugi võin ma paberi peal või ise ette kujutada, kes võiks liider olla. Aga seda peab ikkagi väljakul mees ise näitama. Loomulikult Blaus peaks olema selline kogenud mängija, kes veab teised endaga kaasa.

Aga konkreetselt ma ei saa öelda, et üks mees oleks liider. Meil ei ole ühte skoorikogujat või ühte venda, kellele me toetume. Igaühel on oma tugevused ja nõrkused ning meie tugevus ongi eelkõige see, et ühel päeval võib üks mees mängu ära ära päästa ja teisel päeval teine. Eks järgnevad mängud näitavad.



Millised on hooaja eesmärgid? Kui mõelda, et esiviisiku mehed lahkusid, siis on Eesti meistrivõistlustel medalikohale jõudmist ilmselt raske korrata?

Raske on see igal juhul. Me oleme ju igal aastal samm sammu järel medalile lähemale liikunud ja eelmisel hooajal see siis lõpuks õnnestus.