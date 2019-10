Tallinn – kas tõesti rikas linn? 

Nagu ütles teleekspert Jüri Pihel, on TTV sulgemise valguses põhjust loota, et nüüdseks ongi propagandakanalite aeg läbi.

Ometi pole kuhugi kadunud poliitikute ihalus n-ö oma kanali, nende meelest õiget infot edastava munitsipaalmeedia järele. Just sellisena mõjuvad endise linnapea ja praeguse majandusministri Taavi Aasa sõnad: „Tallinn ei ole nii vaene omavalitsus, et peaks Tallinna Televisiooni kinni panema.“

Oot-oot, härra eksmeer. Kas Tallinna sõiduteed on tõesti nii heas korras ja rattateede võrgustik välja ehitatud? Kas viis aastat püsinud 1,34-eurone Tallinna õpilaste lõunaeine hind on õiglane? Rääkimata sellest, kuidas enamikus haridusasutustes on tavaks, et õpilased peavad tooma kooli salvrätikuid, kolleegide sõnul mõnel pool lasteaedades ka tualett- ja joonistuspaberit. Või nagu kirjutati Eesti Päevalehes, saab liikumispuudega täisealistest tallinlastest vaid poolteist protsenti linnalt isikliku abistaja. Jne-jne.