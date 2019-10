Fotonäitus Kalamaja tänavatel 

Hans Soosaar (1903–1961) oli üks esimesi professionaalseid fotoajakirjanikke Eestis. Kalamaja tänavatele on välja pandud kümme Soosaare fotot, mida täiendavad piltniku eluolukirjeldused fotode tagaküljelt. Fotod on paigutatud samade majade ette, mille elanikke Soosaar üle 90 aasta tagasi jäädvustas, ning need moodustavad isemoodi linnagalerii. Kui maja on lammutatud, on fotostend paigaldatud esialgsele asukohale võimalikult lähedale. Piltide asukoha leiab Kalamaja muuseumi koduleheküljel asuvalt lingilt.