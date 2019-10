Margna ja Jõekalda õpivad veebiseriaalis uusi oskusi 

„Otsustasime sellises projektis osaleda, sest uute ametite proovimine ja kasulike teadmiste omandamine on meile olnud alati südamelähedane. Kunagi ei tea, millal teletöö otsa saab. Taas õppima minekuga anname oma panuse Eesti ühiskonna tugevdamisse ja samas saame ise uusi ameteid proovida,“ kommenteeris ettevõtmises kaasalöömist Teet Margna. „Kiiresti muutuvas maailmas on oluline end pidevalt täiendada. Meil kõigil on kohustused, kuid teadupärast kes teeb, see jõuab. Kui otsus on tehtud, läheb edasi juba libedamalt,“ lisas ta.

Haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak ütles, et taas õppima minekuks on vaja motivatsiooni ja toetust nii perelt, sõpradelt, tööandjalt kui ka riigilt. Ta lisas, et nii riigi kui ka inimeste endi huvides on see, et pooleli jäänud haridustee lõpetataks. „Selle aasta teises kvartalis kasvas elukestvas õppes osalemise protsent rekordilise tulemuseni 21,7. Samas on Eestis eri- ja kutsehariduseta täiskasvanute osakaal endiselt üsna suur, ligikaudu 27 protsenti ehk 193 000 inimest. Samuti on palju neid inimesi, kellel tööoskused vajavad nüüdisajastamist,“ märkis Haidak.