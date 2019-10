FOTOD | Tormituul paiskas puu auto kapotile 

„Tegemist oli õnneliku õnnetusega. Nimelt langes puu teele nii, et auto esikapotile kukkus puu ladvaosa ning muljuda sai kapott, sõiduki esiosa ja väikseid kriimustusi katuseosa. Üksi autos viibinud mees vigastada ei saanud, oli inspektori saabudes rahulik ning teadis juba ise, et edasi tuleb tal pöörduda kindlustusfirma poole,“ selgitas mupo Pirita piirkonna vaneminspektor Inga Ammermann. Langev puu oli kergelt riivanud ka teist mööda sõitnut autot.

Mupo korrapidaja sõnul rohkem teateid tormi poolt põhjustatud kahjustustest laekunud ei ole: „Päev on vaatamata tuulisele ja vihmasele ilmale möödunud rahulikult. Oli küll üks omamoodi naljakas kõne, kus inimene nurises, et ei saanud öö läbi magada, sest kops ja kops kukkusid kastanimunad puu alla pargitud autodele. Ilmselt siis autoomanikud mõlkimist ei kartnud“.

Mupo tuletab veel kord meelde, et sõidukite osas, mis on saanud kannatada tormikahjustus tagajärjel tasub teavitada mupot või politseid või ise fotodega fikseerida olukord, et edasiste toimingute läbi viimiseks kindlustusfirma poole pöörduda.