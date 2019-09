Kuidas erinevad Eesti Stockmanni hullud päevad Soome omadest? Vähem kaupa, rohkem vetsupaberit, aga hinnad samad! 

Teine suur erinevus on kaubavalikus – Eestis keskendutakse pigem toidule ja riietele. Tehnikat Eesti Stockmannis väga ei pakuta. Huvitaval kombel ei pakuta Soome hulludel päevadel eraldi leheküljel infot, et pakutakse odavat vetsupaberit. Tundub, et Stockmanni ja hullude päevade seostamine eelkõige aasta varu tualettpaberi ostmisega, on ainult Eestile omane.

Lohutuseks on mõistagi see, et kui tihti kurdetakse, et meil on hinnad juba Soomest ees, siis tegelikult hindadel vahet pole. Sarnastel toodetel on ka sama hind. Muidugi arvestades kahe riigi palkade vahet, siis ostujõu poolest on soomlased meist ees, millest ilmselt tuleb ka vahe kataloogi paksuses ja eksklusiivsemate kaubamärkide vähesuses.