Kai kunstikeskuses toimub kunstimess „Foto Tallinn“  

Messil on mitmekülgne valik nüüdiskunstnike loomingut, nii traditsioonilist fotokunsti kui ka eksperimentaalseid lahendusi. Väljas on 35 Eesti ja rahvusvahelise kunstniku teosed. Enamik kunstnikke ja galeriste viibib messil ka isiklikult kohal, et väljapanekuid lähemalt tutvustada.