Mis toimub pangas? 

„Inimene on saladus,“ kirjutas juba Fjodor Dostojevski ning võimalik, et mitte keegi ei tea Rehe vabasurma mineku tegelikke põhjusi. Ometi on teada, et jutud väga karmi rahapesusüüdistuse saanud Danske panga Eesti filiaalist ei jätnud ka teda mõjutamata. Meedias on välja toodud, et ta elas juhtunut raskelt üle ja kuigi teda kriminaalsüüdistus Eestis ei ähvardanud, oli ta maine saanud suure hoobi. Poliitik Jürgen Ligi ütles Delfile aga otse, et Rehele saigi saatuslikuks Danske panga skandaaliga seotud emotsionaalne surve.