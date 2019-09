Kuumad penskarid 

Mulle isiklikult vanainimesed peale ei lähe. Nagu Samantha „Seksis ja linnas“ ütles, näeb penskari tagumik ikkagi välja nagu penskari tagumik, võetagu siniseid pille palju tahes.

Üks selline elujõuline onkel on aga meil tööl. Minu teada pidi ta juba eelmisel talvel koju jääma, kuid nüüd on pensile jäämine uude aastasse lükkunud.

Pärast suve tuli meie juurde tööle ka sellises eas neiu, kes võiks ta lapselaps olla. Suurte kitsesilmadega, mida minu boss idiootlikeks kutsub. Kuna ta peab klientidega suheldes vormi kandma, siis seob ta oma triiksärgi eest sõlme nagu mõnes „Girls Gone Wildi“ filmis. Puuduvad veel pipipatsid, ruuduline mini ja pulgakomm.

Enivei, onkel pandi uuele töötajale oskusi edasi andma. Tööoskusi loomulikult. Ent juba teisel nädalal usaldas ta oma sõbrale, et nad on voodis nagu küülikud. Algul ei suutnud me seda uskuda, ent kui neid hommikul töökoha lähedal kohvikus tatti panemas nägime, oli asi selge. Nüüd on nad tööl lahutamatud.

Kõik mehed on juhtunust muidugi elevil. Nad kujutavad ette, et ka nemad murravad ehk 60+ eas olles tudengiealisi naisi. Meie, naised, kirtsutame aga igahommikusi kõlakaid jagades pigem nina. Kas tõesti tahab too tips rasedaks jääda ja pool seksika vanuri pensist endale saada? Vähemalt on meil kõigil üle pika aja teema, millest kõik rääkida tahavad.