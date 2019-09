GALERII | VÕIMED PROOVILE: kuidas päästa ränga rongiõnnetuse ohvreid 

„Kuna suurõppus võib tuua kaasa Telliskivi kandis autoga liiklejatele ebamugavusi, siis palume võimaluse korral ajavahemikus 10.30-13.00 antud piirkonda vältida. Jalakäijatele tänaval liiklemiseks takistusi ei ole,“ kommenteeris Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper. Tema sõnul peaksid aga piirkonnas viibivad inimesed arvestama võimalusega, et läheduses asuvatesse kohvikutesse ning töökohtadesse tullakse kaardistama inimeste arvu. „See tegevus on vajalik, kuna üks õppuse eesmärk on läbi harjutada evakutsiooni plaanid. Inimesi reaalselt evakueerima ei hakata, vaid kõik saavad endale mälestuseks ühe toreda õppuse kleebise,“ lisas turvajuht.