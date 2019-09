Politoloog Tõnis Saarts: Ratasel on viimastel kuudel olnud peaministri-lasteaiakasvataja roll 

„Me näeme, mis on toimunud teistes riikides. Peaaegu kõikides Euroopa demokraatiates on viimase kümnendi jooksul esile tõusnud radikaalsed populistlikud parteid. Eks sellel ole mitmesuguseid põhjusi nii nende ühiskondade sees, aga ka laiemalt selles, mida me nimetame üleilmastumiseks. Viimane on kaasa toonud täiesti seninägematuid väljakutseid ja pingekohti,“ tunnistab Saarts nüüd, neli aastat hiljem.



Tõnis, võib vist öelda, et ega Eesti valija poliitilises mõttes ei erine või ei ole kuidagi parem kui näiteks Prantsusmaa valija?

Neid põhjuseid on mitu. Üks põhjuste komplekt on kindlasti seotud sotsiaalmajandusliku arenguga. Eestis, aga ka paljudes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on elanikkonna rühmi, kes jätkuvalt tunnevad, et on riigi arengust kuidagi kõrvale jäänud. Eestis on EKRE toetus tugev ennekõike maapiirkondades, väljaspool suurlinnu. Need elanikkonna rühmad tunnevadki, et ei ole Eesti edust osa saanud, et põhivooluparteid, kuigi väga palju on räägitud regionaalsest arengust, ei ole viimase 20–30 aasta jooksul just palju nende kodukandi edendamiseks ära teinud. Nad on põhivooluparteides selgelt pettunud ja nüüd pigem pöörduvad uue alternatiivi poole.

Teine põhjuste kompleks on seotud lääne ühiskondades järjest süveneva väärtuskonfliktiga – see on konflikt liberaalsemate ja konservatiivsete väärtuste kandjate vahel. Liberaalsete väärtuste toetajad pooldavad rohkem avatust ja tolereerivad ühiskonna mitmekesisust. Konservatiivsemate väärtuste hoidjad seevastu tunnetavad, et ühiskondade kirjususe kasv kujutab ohtu nende identiteedile ja elustiilile.

Eestis tõusis selline väärtuskonflikt väga selgelt esile 2014. aastal kooseluseaduse debati ajal. Toona tajusid paljud, et liberaalsusega on Eestis liiale mindud. Sellal ei olnud konservatiivsel tiival selget liidrit ja eestkõnelejat ning eks seda võimalust EKRE kasutaski. Tõenäoliselt kooseluseadusest lahvatanud ühiskondliku debatita ei oleks EKRE järgmisel aastal parlamenti pääsenud.



Kas politoloogina tuli teile üllatusena, et EKRE jätkab valitsuses sama retoorikaga?

See, et EKRE jätkab sama stiiliga ning järgnevad samasugused radikaalsed väljaütlemised, eri ühiskonnagruppide ja vähemuste solvamine ja ründamine, oli mulle üsna selge juba algusest peale. Olgem ausad, ta lihtsalt ei saa endale ka osaliselt oma toetajaskonna spetsiifikast lähtudes väga teistsugust stiili lubada. Praegu on lihtsalt ajutine vaherahu, vaikus enne järgmist tormi.

See, et Keskerakond ja Jüri Ratas otsustasid EKRE valitsusse võtta, olles eelnevalt enne valimisi nendega koalitsiooni välistanud, oli kahtlemata kõigile üllatus. Enne valimistulemuste selgumist ei pakutud nüüd toimunut välja kui kõige tõenäolisemat arengut või koalitsioonivarianti.



Mis te arvate, kas Ratas ise uskus EKRE muutumisse?