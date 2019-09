Rasvunud Eesti 

Probleem on tõsine, sest Eesti on rasvumise poolest Euroopas esirinnas: iga teine täiskasvanu ja vähemalt üks kolmest 6–13-aastasest lapsest on ülekaaluline või rasvunud. Just laste ülekaal on eriti murettekitav.

Esmalt toitumisest. Kui palju on neid koolilapsi, kes saavad hommikul enne kooli putru ja pärast koolist koju jõudmist sooja toitu? Ning kuidas peaksidki tööl käivad vanemad seda kõike suutma? Pigem on reaalsus selline, nagu ühe Tallinna kooli juures on märgata olnud: pärast koolipäeva tulevad tühja kõhuga lapsed – koolilõunat sõid nad ehk tunde tagasi – vutt-vutt ühte armsasse kohvikusse ostma limpsi, friikartuleid, krõpse ja saiakesi. Võib ju toidupüramiide koostada, aga laps himustab sageli paraku midagi muud.